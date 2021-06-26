Англия

Нападающий в свои 19 лет отыграл почти 40 матчей в сезоне.

Согласно информации ресурса Goal.com, лондонский Арсенал наблюдает за прогрессом юного таланта португальского Спортинга, который помог своей команде подняться на вершину "элитного" дивизиона Португалии в прошлом сезоне.

Речь идет о 19-летнем португальском нападающем Тиагу Баррейроше де Мело Томаше, более известном как Тиагу Томаш.

В столь юном возрасте представитель академии новоиспеченных чемпионов Португалии провел в минувшем сезоне 37 матчей, в которых отличился шестью забитыми мячами и отдал три результативные передачи.

Его действующий контракт со Спортингом рассчитан до 2025-го года, и содержит в себе клаусулу в размере 60 млн евро, в то время как трансферный портал Transfermarkt оценивает его в скоромные 3 млн евро.

Конкуренцию Арсеналу в борьбе за игрока предстоит вести против римской Ромы, а также возможности Спортинга сыграть в следующем году на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, чего лишены и "канониры", и "волки".

По своей природе, игрок является центральным нападающим, однако может выступать в качестве оттянутого форварда и на правом фланге атаки.