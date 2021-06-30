Англия

Футболист вернулся в Германию.

Защитник Озан Кабак покинул Ливерпуль и вернулся в немецкий Шальке. Об этом сообщает пресс-служба "красных".

Ливерпуль решил не выкупать футболиста, который был арендован у "горняков" из-за большого количества травмированных игроков.

Однако, похоже, футболист не впечатлил руководителей и тренерский штаб Ливерпуля.

"Я хотел бы поблагодарить вас за сострадание и поддержку, которые вы оказываете мне с того дня, как я приехал. Я считаю, что опыт, который я получил за четыре месяца пребывания здесь, был очень важным.

Я многому научился у своего тренера Юргена Клоппа и всех моих товарищей по команде, и я был горд быть частью этой особенной семьи. Я всегда буду помнить дни, проведенные здесь, в Ливерпуле, с большим счастьем и с особой песней, которую вы мне любезно подарили", — сказал Кабак.

На счету Кабака в минувшем сезоне за Ливерпуль 13 матчей во всех турнирах в которых он получил четыре желтые карточки.

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