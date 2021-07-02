Футболист отправился в Англию.
Ромен Перро, Getty Images
02 июля 2021, 18:55
Английский Саутгемптон объявил о подписании защитника французского Бреста Ромена Перро.
Контракт с 23-летним оборонцем подписан до лета 2025 года.
"Я очень счастлив быть "cвятым", и мне не терпится начать это приключение. Думаю, для меня это лучший клуб.
Главный тренер объяснил мне проект клуба, и для меня это очень важно. Он говорил со мной о тактике. Ощущение было очень хорошим, так что теперь я здесь и очень счастлив", — сказал Перро.
В минувшем сезоне Перро сыграл 37 матчей за Брест, в которых забил три гола и отдал семь ассистов.
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