Англия

Футболист отправился в Англию.

Английский Саутгемптон объявил о подписании защитника французского Бреста Ромена Перро.

Контракт с 23-летним оборонцем подписан до лета 2025 года.

"Я очень счастлив быть "cвятым", и мне не терпится начать это приключение. Думаю, для меня это лучший клуб.

Главный тренер объяснил мне проект клуба, и для меня это очень важно. Он говорил со мной о тактике. Ощущение было очень хорошим, так что теперь я здесь и очень счастлив", — сказал Перро.

В минувшем сезоне Перро сыграл 37 матчей за Брест, в которых забил три гола и отдал семь ассистов.

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