Англия

Полузащитник лондонского клуба своей игрой привлек потенциальных покупателей.

По ходу прошедшего клубного сезона, полузащитник лондонского Челси Жоржиньо, вместе со своей командой, добился победы в Лиге чемпионов УЕФА, после чего продолжает успешно выступать на чемпионате Европы-2020 в составе сборной Италии, вместе с которой вышел в финал, где сыграет против Англии уже в ближайшее время.

Успешные выступления футболиста не могли остаться без внимания со стороны других клубов, поэтому агенту Жоржиньо, Жоао Сантосу, пришлось дать комментарий относительно интереса к его клиенту со стороны других команд: "Сейчас он стоит около 50 млн евро, если есть желающие его купить.

Однако наша задача на ближайшее будущее — поговорить с Мариной Грановской относительно продления контракта с Челси. Ко мне поступало уже несколько звонков из других клубов. Наверное, это будет самым главным выбором в карьере Жоржиньо", — подытожил функционер.

Напомним, что 29-летний Жоржиньо в прошлом сезоне сыграл 43 матча за Челси, в которых забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Финальный поединок Евро-2020 между Италией и Англией состоится 11 июля, начало в 22:00 по киевскому времени.