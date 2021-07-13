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Football.ua рассказывает, почему у наставника сборной Англии было не так уж и много вариантов при выборе пенальтистов на послематчевую серию.

Сборная Италии заслуженно стала чемпионом Европы, одолев в послематчевой серии пенальти национальную команду Англии. У "трех львов" на бумаге было все для победы в финале Евро-2020, начиная от невероятной поддержки болельщиков на своем же стадионе Уэмбли и заканчивая ранним голом Люка Шоу на второй минуте поединка, но, как бы ни хотели англичане, футбол домой так и не вернулся.

Более активные действия в исполнении сборной Англии в дополнительное время — отнюдь не является случайностью. Все понимали, что в послематчевой серии пенальти у подопечных Роберто Манчини значительно больше шансов одержать победный результат. Все-таки голкипер англичан Джордан Пикфорд, пусть и парировал в итоге удары Андреа Белотти и Жоржиньо, изначально проигрывал своему итальянскому коллеге Джанлуиджи Доннарумме, феноменальная игра на линии которого и позволила во многом "скуадра адзурре" оказаться в финале Евро-2020 и впоследствии выиграть трофей.

В конце второго овертайма главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт совершил две замены под серию пенальти, выпустив Джейдона Санчо и Маркуса Рашфорда вместо Кайла Уокера и Джордана Хендерсона. Оба игрока Манчестер Юнайтед, как и 19-летний Букайо Сака, не реализовали свои одиннадцатиметровые, что вызвало негодование и критику со стороны болельщиков и экспертов в адрес наставника сборной Англии за выбор пенальтистов на послематчевую серию. Но давайте взглянем правде в глаза и посмотрим, был ли у Саутгейта другой выход из сложившейся ситуации, раз победителя противостояния все-таки пришлось выявлять посредством послематчевой серии?

"Мне нелегко подбирать слова, я могу только повторить, что игроки отдали на поле всё и я очень ими горжусь. Никто ни в чём не виноват. Мы выигрываем и проигрываем как команда. Мы отрабатывали пенальти на тренировках. Это были мои тренерские решения, а не игроков. Это всё и так разбивает сердца ребят, они не заслуживают того, чтобы кто-то их в чём-то винил", — заявил Саутгейт после поражения в финале Евро-2020.

Для того, чтобы наглядно оценить ситуацию, следует банально взглянуть на прошлую статистику игроков сборной Англии по показателю реализованных/нереализованных пенальти.

Кто бил пенальти у Англии:

✅1. Харри Кейн (27 лет, 44 реализованных пенальти за карьеру, 8 — нереализованных).

✅2. Гарри Магуайр (28 лет, 0 пенальти за карьеру).

❌3. Маркус Рашфорд (23 года, 15 реализованных пенальти, 2 — нереализованных).

❌4. Джейдон Санчо (21 год, 10 реализованных пенальти, 1 — нереализованный).

❌5. Букайо Сака (19 лет, 2 реализованных пенальти, 1 — нереализованных).

Кто не бил пенальти у Англии:

❔Джон Стоунз (27 лет, 0 пенальти за карьеру).

❔Люк Шоу (26 лет, 0 пенальти за карьеру).

❔Келвин Филлипс (25 лет, 0 пенальти за карьеру).

❔Джордан Пикфорд (27 лет, 0 пенальти за карьеру).

❔Джек Грилиш (25 лет, 1 пенальти за карьеру в сезоне-2015/16, который в итоге удалось реализовать).

❔Рахим Стерлинг (26 лет, 2 реализованных пенальти за карьеру, 3 — нереализованных).

Кого заменили Рашфорд и Санчо непосредственно на серию пенальти:

🔄Кайл Уокер (31 год, 0 пенальти за карьеру).

🔄Джордан Хендерсон (31 год, 1 реализованный пенальти, 1 — нереализованный).

Исходя из вышеперечисленной статистики можно сделать вывод, что у Гарета Саутгейта попросту не было особого выбора на серию пенальти, а выход Маркуса Рашфорда и Джейдона Санчо более чем объясняется, пусть и не оправдался в конечном итоге.

Единственное, за что можно критиковать тренерский штаб Саутгейта при выборе пенальтистов, так это за то, что решающий одиннадцатиметровый отправился пробивать 19-летний Букайо Сака, который и опыта особого в этом "ремесле" не имел до финала Евро-2020. Тем не менее, в отличие от Стерлинга, у таланта Арсенала была положительная статистика, а в отличие от того же Грилиша — больше опыта в пробитии пенальти и статус основного во время минувшего розыгрыша чемпионата Европы.

Очевидно, что никто из тренерского штаба Англии не собирался переводить все в послематчевую серию пенальти, тогда как Италия была готова ко всем вариантам развития событий. Еще в полуфинале подопечные Роберто Манчини провели "тренировку" с национальной командой Испании и впоследствии вышли из нее победителями. "Трем львам" же не помог даже Пикфорд, который действительно приятно удивил и продемонстрировал чудеса реакции, но этого оказалось недостаточно для завоевания долгожданного трофея.