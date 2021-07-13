Англия

Опытный исполнитель достался клубу за сравнительно небольшие деньги.

Согласно сообщению на официальном сайте английского Норвича, клубу удалось пополнить свою обойму очередным "летним" новичком в текущую трансферную кампанию.

28-летний полузащитник французской Ниццы Пьер Лис-Мелоу подписал соглашение с канарейками сроком на три года, а его ориентировочная стоимость составила скромные 4 млн евро.

В прошлом сезоне игрок центральной линии был основным в составе своего уже экс-клуба, приняв участие в 33-х матчах, в которых ему удалось забить пять голов и отличиться двумя результативными передачами.

Стоит отметить, что Норвич проводит достаточно активную трансферную кампанию перед возвращением в английскую Премьер-лигу, а его состав уже успели пополнить Милот Рашица, Бен Гибсон, Димитриос Гьяннулис, Ангус Ганн и Билли Гилмур.