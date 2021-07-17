Англия

Англичанин столкнулся с расистскими высказываниями в свой адрес после нереализованного пенальти в финале Евро-2020.

В преддверии товарищеского поединка против лондонского Арсенала, который проходил в рамках подготовки к новому сезону, футболисты шотландского Рейнджерс решили поддержать юного вингера "канониров" Букайо Сака.

Напомним, 19-летний англичанин стал жертвой оскорблений в социальных сетях на расовой почве после того, как он не реализовал пенальти в послематчевой серии финала Евро-2020 против сборной Италии, что стоило его команде трофея.

Так, игроки Рейнджерс передали Букайо Сака его именную футболку с подписями всех футболистов шотландского клуба.

Стоит отметить, что товарищеская встреча между Арсеналом и Рейнджерс в конечном итоге завершилась со счетом 2:2. За "канониров" забитыми мячами отметились Нуну Тавареш (дебютный гол за Арсенал) и Эдди Нкетиа, тогда как за шотландцев - Леон Балогун и Седрик Иттен.