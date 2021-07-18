Англия

Наставник Шахтера высказался о первом предсезонном сборе.

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби поделился эмоциями от первого предсезонного сбора во главе "горняков".

"У нас отличный тренерский штаб и все вместе мы одна команда. У нас есть единая цель. Они поддерживают меня, я поддерживаю их.

Я даже не думал, что игроки поймут меня так быстро. Я очень доволен тем, насколько готовы все футболисты", — заявил Де Дзерби в программе Orange Black Vlog.