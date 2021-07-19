Англия

Мадридский клуб заинтересовался футболистом одного из новичков АПЛ.

Слухи о возможном уходе флангового защитника Кирана Триппьера в текущее межсезонье заставляют мадридский Атлетико всерьез задуматься над поиском замены для своего футболиста.

Как стало известно, "матрасники" заинтересованы в приглашении еще одного англичанина на позицию правого защитника, команда которого в предстоящем сезоне будет отмечать свое возвращение в Премьер-лигу.

Речь идет о 21-летнем исполнителе Максе Ааронсе, который в прошлом сезоне провел 47 матчей, забив при этом два гола и отдав пять результативны передач.

При этом, если "канарейки" согласятся на продажу одного из своих игроков основного состава, то Атлетико сможет еще и немного заработать на продаже Триппьера и трансфере Ааронса — юный футболист оценивается на 5 млн евро дешевле, чем финалист прошедшего чемпионата Европы-2020.