Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка.

Арсенал провел товарищеский поединок с Миллуоллом из Чемпионшипа в рамках подготовки к старту нового сезона.

Подопечные Микеля Артеты доминировали практически на протяжении всего матча, что и отразилось на итоговом результате. Финальный свисток зафиксировал победу "канониров" со счетом 4:1.

Обзор матча:



Арсенал — Миллуолл 4:1

Голы: Чеймберс, Ляказетт, Пепе, Балогун — ...

Арсенал: Оконкво (Хейн, 46) — Чеймберс, Холдинг, Мари (Седрик, 60), Тирни (Тавареш, 60) — Парти (Мейтлэнд-Найлз, 71), Эльнени (Локонга, 46), Смит-Роу (Нельсон, 71) — Пепе (Виллиан, 71), Нкетиа (Ляказетт, 46), Обамеянг (Балогун, 71)