Англия

Два предыдущих запроса лондонского клуба неизменно завершались отказом.

Лондонский Арсенал в текущую трансферную кампанию достаточно настойчиво старается заполучить в свои ряды голкипера Шеффилд Юнайтед Аарона Рамсдейла, однако покинувший английскую Премьер-лигу по итогам прошлого сезона коллектив упорно не желает расставаться со своим исполнителем.

"Канониры" уже успели сделать два запроса о потенциальном трансфере 23-летнего исполнителя, однако "клинки" хотят получить внушительную выручку от его продажи именно в виде безусловных платежей, а не, как предлагает Арсенал, в форме дополнительных бонусов за выступления.

Сообщается, что последним предложением столичного клуба стали 21 млн евро, которые в последствии перерастут в 29 млн евро, в зависимости от успешности игры английского голкипера.

Стоит отметить, что портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 млн евро, а на повышение суммы отступных за него могло повлиять выступление сборной Англии на чемпионате Европы-2020, во время которого Рамсдейл регулярно оставался за спиной Джордана Пикфорда, по его национальная команда прокладывала путь к финалу.