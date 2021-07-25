"Орлы" усилятся центрбеком сборной Дании и Лиона.
Иоахим Андерсен, Getty Images
25 июля 2021, 18:22
Центральный защитник Лиона Иоахим Андерсен продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, 25-летний датчанин в летнее трансферное окно перейдет в Кристал Пэлас.
Утверждается, что Андерсен уже подписал с "орлами" контракт до лета 2026 года. Вскоре об этом трансфере должны объявить официально.
Напомним, что в прошлом сезоне Иоахим Андерсен выступал на правах аренды за Фулхэм, за который он провел в АПЛ 31 поединок, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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