Англия

"Орлы" усилятся центрбеком сборной Дании и Лиона.

Центральный защитник Лиона Иоахим Андерсен продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 25-летний датчанин в летнее трансферное окно перейдет в Кристал Пэлас.

Утверждается, что Андерсен уже подписал с "орлами" контракт до лета 2026 года. Вскоре об этом трансфере должны объявить официально.

Напомним, что в прошлом сезоне Иоахим Андерсен выступал на правах аренды за Фулхэм, за который он провел в АПЛ 31 поединок, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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