Англия

Потеря места в стартовом составе "канониров" отразилась на уругвайце в негативном ключе.

Центральный полузащитник лондонского Арсенала Лукас Торрейра поделился откровенным признанием по поводу своих жизненных проблем, из-за которых он был вынужден обратиться к специалистам.

"Во время второго сезона в Арсенале я работал с психологом, потому что получал мало игрового времени. Мне было по-настоящему трудно принять это, потому что от футбола зависит моя жизнь.

Я не играл и постоянно чувствовал себя плохо. Вот почему я начал посещать психолога и прорабатывать проблему. Некоторое время назад мне бы сказали: "Ты собираешься идти к психологу? Ты с ума сошёл?" Но сегодня люди понимают важность ментального здоровья", — приводит слова Торрейры Goal.

В минувшем сезоне Лукас Торрейра выступал на правах аренды за мадридский Атлетико, за который провел 26 неполных поединков (722 минуты), забил один гол и отдал одну результативную передачу.