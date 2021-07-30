Англия

"Канониры" решили сохранить швейцарца в своей команде.

Центральный полузащитник и экс-капитан лондонского Арсенала Гранит Джака в летнее трансферное окно связывался с потенциальным переездом в итальянскую Серию А. 28-летнего швейцарца пыталась подписать Рома, новый главный тренер которой Жозе Моуриньо лично хотел видеть футболиста в своей команде.

Однако, как сообщает журналист Фабрицио Романо, переговоры между клубами сорвались. Рома предложила "канонирам" 12 миллионов евро + 3 миллиона евро в качестве бонусов, что не устроило клуб из Северного Лондона.

Руководство Арсенала отклонило данное предложение, решив сохранить Джаку в составе своей команды. Более того, "канониры" предложат швейцарскому хавбеку новый контракт на улучшенных финансовых условиях (больше, чем готова была платить Рома).

Напомним, что действующее соглашение Гранита Джаки с Арсеналом рассчитано до лета 2023 года. В минувшем сезоне он провел на поле наибольшее количество минут среди всех своих партнеров по команде во всех турнирах (3692).