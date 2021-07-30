Англия

Футболист перебрался в лондонский клуб из Брайтона.

Лондонский Арсенал объявил о трансфере защитника Брайтона Бена Уайта.

Как уже сообщалось, "канониры" заплатят Брайтону 50 миллионов евро за центрбека сборной Англии.

Таким образом Уайт стал третьим самым дорогим футболистом в истории лондонского клуба.

Первое место в данном списке занимает Николя Пепе, который перешел за 72 миллиона. Второе место у Пьера-Эмерика Обамеянга — 56 миллионов.

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