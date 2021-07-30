Футболист перебрался в лондонский клуб из Брайтона.
Бен Уайт, Арсенал
30 июля 2021, 21:55
Лондонский Арсенал объявил о трансфере защитника Брайтона Бена Уайта.
Как уже сообщалось, "канониры" заплатят Брайтону 50 миллионов евро за центрбека сборной Англии.
Таким образом Уайт стал третьим самым дорогим футболистом в истории лондонского клуба.
Первое место в данном списке занимает Николя Пепе, который перешел за 72 миллиона. Второе место у Пьера-Эмерика Обамеянга — 56 миллионов.
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