Англия

Представляем вашему вниманию очередную видео-подборку, но уже из чемпионата Англии.

Пока все ведущие европейские чемпионаты находятся на паузе и готовятся к старту нового сезона, предлагаем вам вспомнить некоторые лучшие моменты, связанные с английской Премьер-лиги.

Пресс-служба АПЛ подготовила для болельщиков подборку, в которой собрала десять лучших вратарей в истории турнира по количеству проведенных матчей на ноль.

В данном видеоролике вы вспомните про надежную игру Петра Чеха (Челси, Арсенал), Эдвина ван дер Сара (Фулхэм, Манчестер Юнайтед), Пепе Рейны (Астон Вилла, Ливерпуль) и многих других. Приятного просмотра!

Напомним, старт нового сезона английской Премьер-лиги состоится 13 августа поединком Брентфорда и Арсенала. Начало — в 22:00.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.