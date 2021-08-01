Англия

Футболисту удалось поправить свое психическое здоровье.

Совершенно не является секретом тот факт, что выступления спортсменов на профессиональном уровне регулярно сопровождаются серьезными испытаниями для их психологического здоровья, с целью сохранения которого им не редко приходится прибегать к помощи профильных специалистов.

Именно о подобном опыте и рассказал нападающий лондонского Челси Кристиан Пулишич в рамках кампании Mind Charity, организованной для популяризации открытости спортсменов перед представителями профессий из области психологии и психотерапии.

"Когда я перешел на профессиональный уровень, наступили очень тяжелые времена. Я точно знаю, что не один столкнулся с подобными проблемами, так как мы постоянно общаемся с представителями разных команд. В том числе — на эту тему.

Ключом к моему успеху в преодолении этих трудностей была здоровая поддержка со стороны окружавших меня людей, на которых я всегда мог положиться и рассказать о своих проблемах.

Не стану скрывать, что мне трудно жить одному в Европе, поэтому хорошо иметь того, с кем можно было бы поговорить на любую тему. Это очень важно, и это то, что позволило мне преодолеть кризис.

Когда все резко взваливается на твои плечи, это действительно может оказаться серьезной проблемой. Я обратился за помощью к психотерапевту, и это не то, за что должно быть стыдно. Иногда, даже простое выражение своих чувств другому человеку может помочь вам. Это то, через что я прошел лично, и видел, как делают подобное многие другие люди.

Нужно понимать, что ваши товарищи по команде — такие же люди, как и вы. Они тоже сталкиваются с проблемами, поэтому, когда вы общаетесь между собой, делитесь информацией и советами, это все очень сильно помогает, и позволяет себя чувствовать намного комфортнее на поле", — подытожил футболист.

Напомним, что в прошлом сезоне 22-летний американец провел 43 матча за свой клуб, забив шесть голов и отдав четыре голевые передачи.