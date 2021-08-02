Англия

Наставник лондонского клуба опроверг информацию об уходе полузащитника.

Швейцарский полузащитник лондонского Арсенала Гранит Джака стал одной из главных целей римской Ромы в текущее трансферное окно, однако, по всей видимости, "канониры" не особо горят желанием расставаться с собственным футболистом.

Во всяком случае, именно на этой позиции настоял главный тренер лондонской команды Микель Артета на послематчевом интервью по окончании товарищеской игры против Челси, которая накануне состоялась на Эмирейтс (1:2). Джака появился на поле в данной игре в качестве замены Томасу Партею, травмировавшему лодыжку.

"Мы только что обсуждали этот вопрос с врачом, и Томасу завтра будет необходима компьютерная томография. На данный момент все выглядит не самым лучшим образом, потому что у него сильные боли в травмированном участке стопы.

Что же касается Гранита Джаки, то он останется с нами на предстоящий сезон. Это ключевой футболист в нашей команде, и он сильно хотел сыграть в сегодняшнем матче, что ему и удалось в конечном итоге. Он очень четко заявляет, что хочет и дальше играть за Арсенал", — сообщил испанский наставник.

Напомним, что в прошлом сезоне Джака провел 45 матчей за Арсенал, забив один гол и отдав две голевые передачи.