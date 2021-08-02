Англия

Бразилец официально объявил, что не хочет выступать за Вест Бромвич.

Атакующий полузащитник Матеус Перейра официально объявил о своем желании уйти из Вест Бромвича в летнее трансферное окно.

"Дрозды" вылетели по итогам прошлого сезона английской Премьер-лиги в Чемпионшип, поэтому главный лидер команды хочет найти себе новый клуб.

При этом, сам 25-летний бразилец уточняет, что намерен покинуть Вест Бромвич "честно и правильно".

В прошлом сезоне АПЛ Матеус Перейра провел за Вест Бромвич 33 поединка, в которых забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.

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