Бразилец официально объявил, что не хочет выступать за Вест Бромвич.
Матеус Перейра, Getty Images
02 августа 2021, 18:59
Атакующий полузащитник Матеус Перейра официально объявил о своем желании уйти из Вест Бромвича в летнее трансферное окно.
"Дрозды" вылетели по итогам прошлого сезона английской Премьер-лиги в Чемпионшип, поэтому главный лидер команды хочет найти себе новый клуб.
При этом, сам 25-летний бразилец уточняет, что намерен покинуть Вест Бромвич "честно и правильно".
В прошлом сезоне АПЛ Матеус Перейра провел за Вест Бромвич 33 поединка, в которых забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.
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