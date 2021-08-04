Англия

Для завершения трансфера Интер должен получить предложение в размере 130 миллионов евро.

Нападающий Интера Ромелу Лукаку может вернуться в английскую Премьер-лигу, подписав контракт с лондонским Челси.

Как сообщает журналист Николо Скира, 28-летний бельгиец согласовал с руководством "синих" контракт до 2026 года с зарплатой 15 миллионов евро за сезон.

Трансфер практически завершен, и теперь Интер ожидает от Челси официального предложения по Лукаку в размере 130 миллионов евро.

Если бельгийский форвард все-таки переедет на Стэмфорд Бридж, то Интер планирует сосредоточиться на варианте с подписанием Дувана Сапаты из Аталанты, тогда как сами бергамаски рассматривают кандидатуру Тэмми Абрахама из Челси.

Напомним, Ромелу Лукаку (98 матчей, 64 гола за национальную сборную) выступал за Андерлехт (98 матчей во всех турнирах, 41 гол), Челси (15, 0), Вест Бромвич (38, 17), Эвертон (166, 87), Манчестер Юнайтед (96, 42) и Интер (95, 64).

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.