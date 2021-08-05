Англия

Датский нападающий был ранее связан слухами с переходом в римскую Рому.

Лондонский Тоттенхэм продолжает активную трансферную кампанию в условиях прихода на пост главного тренера Нуну Эшпириту Санту, а также возможной необходимости срочно компенсировать уход главной атакующей звезды команды — Харри Кейна.

В частности, именно на атакующий вектор и будет направлено потенциальное подписание форварда генуэзской Самподрии Миккеля Дамсгора, который может стать очередным продуктом селекции новоприбывшего спортивного директора Фабио Паратичи, после голкипера и защитников Аталанты Пьерлуиджи Голлини и Кристиана Ромеро.

В контексте данных переговоров нельзя обойти стороной достаточно интересную позицию президента генуэзской команды Массимо Ферреро, который ранее заявлял, что римской Роме будет достаточно набрать его по телефону для того, чтобы Дамсгор немедленно отправился на подписание контракта с "джаллоросси". Однако, "волки" данной опцией еще не пытались воспользоваться.

Оценочная стоимость 21-летнего игрока, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 20 млн евро, в то время как ранее появлялась информация о предложениях в 50 млн евро по данному футболисту от Астон Виллы и Ливерпуля, которые итальянский клуб проигнорировал.

Напомним, что в прошлом сезоне Дамсгор за 37 сыгранных поединков забил два гола и отдал четыре голевые передачи, после чего отправился в составе своей национальной команды на чемпионат Европы-2020, где сумел дойти до полуфинала, забив при этом в ворота сборной Англии прямым ударом со штрафного — единственный подобный гол на прошедшем международном первенстве.