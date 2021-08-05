Наставник Челси предпочитает не обсуждать рыночные слухи.
Томас Тухель, Getty Images
05 августа 2021, 11:08
Потенциальный переход нападающего миланского Интера Ромелу Лукаку в лондонский Челси является одной из главных тем для обсуждения футбольной общественностью на сегодняшний день, так как оценочная стоимость данного трансфера уходит далеко за отметку в 100 млн евро.
Впрочем, когда речь заходит о столь серьезных деньгах, то стороны переговоров предпочитают не давать комментариев относительно достигнутых соглашений вплоть до последнего момента.
Главный тренер Челси Томас Тухель также принадлежит к сообществу людей, применяющих подобную философию, поэтому фактически отказался комментировать любую информацию относительно возможного возвращения бельгийца в Лондон.
"Я не буду говорить о игроках, которые не в моей команде. Ромелу Лукаку — фантастически футболист, но он не с нами, а в Интере.
Наверное, все хотят оказаться в Челси под моим руководством. Во всяком случае, мне так кажется, что любой игрок хотел бы присоединиться к нашему коллективу", — заключил немецкий специалист.
Напомним, что уже в дебютном сезоне Тухеля на посту главного тренера лондонского Челси клуб сумел одержать победу в Лиге чемпионов УЕФА.