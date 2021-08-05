Англия

Наставник Челси предпочитает не обсуждать рыночные слухи.

Потенциальный переход нападающего миланского Интера Ромелу Лукаку в лондонский Челси является одной из главных тем для обсуждения футбольной общественностью на сегодняшний день, так как оценочная стоимость данного трансфера уходит далеко за отметку в 100 млн евро.

Впрочем, когда речь заходит о столь серьезных деньгах, то стороны переговоров предпочитают не давать комментариев относительно достигнутых соглашений вплоть до последнего момента.

Главный тренер Челси Томас Тухель также принадлежит к сообществу людей, применяющих подобную философию, поэтому фактически отказался комментировать любую информацию относительно возможного возвращения бельгийца в Лондон.

"Я не буду говорить о игроках, которые не в моей команде. Ромелу Лукаку — фантастически футболист, но он не с нами, а в Интере.

Наверное, все хотят оказаться в Челси под моим руководством. Во всяком случае, мне так кажется, что любой игрок хотел бы присоединиться к нашему коллективу", — заключил немецкий специалист.

Напомним, что уже в дебютном сезоне Тухеля на посту главного тренера лондонского Челси клуб сумел одержать победу в Лиге чемпионов УЕФА.