Англия

Бельгийский хавбек хотел бы вернуться в чемпионат Италии.

Центральный полузащитник Лестера Деннис Прат может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Николо Скира, 27-летний бельгиец хотел бы вернуться в итальянскую Серию А, где он выступал до переезда в английскую Премьер-лигу.

Напомним, с августа 2016 по август 2019 года бельгийский хавбек защищал цвета Сампдории.

В прошлом сезоне Деннис Прат провел за Лестер 24 неполных поединка во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться двумя забитыми мячами и двумя ассистами.

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