Англия

Наставник Манчестер Сити поделался неутешительными новостями перед матчем за Суперкубок Англии.

Уже привычным образом сезон английского футбола начнется с поединка за Суперкубок страны, в котором на этот раз сыграют действующий чемпион Манчестер Сити и обладатель Кубка Англии — Лестер.

Накануне противостояния, состоялась традиционная пресс-конференция с участием главных тренеров команд, по ходу которой наставник "горожан" Хосеп Гвардиола с сожалением был вынужден сообщить присутствующем о кадровых потерях в составе своей обоймы.

"Фил Фоден получил тяжелую травму уже достаточно давно, поэтому не смог помочь сборной Англии в финале чемпионата Европы, а также не сможет помочь нам в стартовых поединках сезона. С учетом характера его повреждения, нам нужно быть предельно осторожными, так как есть риск, что период восстановления серьезно затянется.

Что же касается Кевина де Брюйне, то он, конечно, вернется раньше, чем Фоден, но это точно не перспектива ближайшего будущего", — заключил испанский специалист.

Напомним, что матч за Суперкубок Англии между Лестером и Манчестер Сити на Уэмбли состоится 7 августа, начало в 19:15 по киевскому времени.