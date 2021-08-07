Англия

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка за Суперкубок Англии.

Сезон английского футбола традиционно будет открывать большое противостояние на поле лондонского Уэмбли, по итогу которого мы узнаем нового обладателя Суперкубка Англии.

Лестер — Манчестер Сити

Суббота, 7 августа, 19:15. Стадион Уэмбли, Лондон. Главный арбитр встречи — Пол Тирни. Трансляция — телеканал Setanta Sports.

По ходу прошлого футбольного года коллектив Хосепа Гвардиолы ставил себе крайне амбициозную задачу собрать абсолютно все достижимые для него трофеи. Получилось справиться с этим лишь отчасти — чемпионский титул и Кубок английской лиги действительно оказались в руках "горожан", а вот наиболее древним турниром в истории клубного футбола и Лигой чемпионов дела как-то не заладились. Манчестер Сити вылетел на полуфинальной стадии прошлого розыгрыша Кубка Англии в результате поражения от лондонского Челси, которому в последствии уступит еще и в финале главного европейского турнира. Однако, "синих" затем в драматическом поединке переиграл Лестер.

Как итог, именно коллектив Брендана Роджерса будет меряться силами с действующим чемпионом страны на поле главной арены Англии. И у Лестера действительно есть, что противопоставить более именитому сопернику. В первую очередь, это — полнота обоймы. Потери Фукса, Ундера и легендарного Моргана вряд ли окажут серьезное влияние на кадровый подбор для "лис", но травмы Кастаня и Фофана заставляют нас задуматься об обратном.

Впрочем, достаточно посмотреть на потери Сити, чтобы понять, что у Лестера еще даже есть из кого выбрать. Команда Гвардиолы фактически остается без форварда, так как Габриэль Жезус поздно присоединился к тренировочному процессу из-за выступлений на Копа Америка-2021, а Серхио Агуэро благополучно ушел в Барселону, где так и не застал Лионеля Месси. Кроме того, из-за выступлений на южноамериканском турнире с восстановлением запоздал и голкипер Эдерсон, а после Евро-2020 еще не восстановились Стерлинг, Уокер и Стоунз — все те, кого мы привыкли видеть по ходу прошлого сезона.

Очевидно, что только что перешедший из Астон Виллы за баснословные деньги Джек Грилиш будет слишком "сырым" для внедрения в схемы Гвардиолы, а Фил Фоден и Кевин де Брюйне все еще восстанавливаются из-за травм. Примечательно, что даже в таких сложных кадровых условиях для одной из команд, никто переносить розыгрыш Суперкубка Англии не стал.