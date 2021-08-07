Предлагаем вашему вниманию анонс поединка за Суперкубок Англии.
Лестер — Манчестер Сити, Getty Images
07 августа 2021, 11:52
Сезон английского футбола традиционно будет открывать большое противостояние на поле лондонского Уэмбли, по итогу которого мы узнаем нового обладателя Суперкубка Англии.
Лестер — Манчестер Сити
Суббота, 7 августа, 19:15. Стадион Уэмбли, Лондон. Главный арбитр встречи — Пол Тирни. Трансляция — телеканал Setanta Sports.
По ходу прошлого футбольного года коллектив Хосепа Гвардиолы ставил себе крайне амбициозную задачу собрать абсолютно все достижимые для него трофеи. Получилось справиться с этим лишь отчасти — чемпионский титул и Кубок английской лиги действительно оказались в руках "горожан", а вот наиболее древним турниром в истории клубного футбола и Лигой чемпионов дела как-то не заладились. Манчестер Сити вылетел на полуфинальной стадии прошлого розыгрыша Кубка Англии в результате поражения от лондонского Челси, которому в последствии уступит еще и в финале главного европейского турнира. Однако, "синих" затем в драматическом поединке переиграл Лестер.
Как итог, именно коллектив Брендана Роджерса будет меряться силами с действующим чемпионом страны на поле главной арены Англии. И у Лестера действительно есть, что противопоставить более именитому сопернику. В первую очередь, это — полнота обоймы. Потери Фукса, Ундера и легендарного Моргана вряд ли окажут серьезное влияние на кадровый подбор для "лис", но травмы Кастаня и Фофана заставляют нас задуматься об обратном.
Впрочем, достаточно посмотреть на потери Сити, чтобы понять, что у Лестера еще даже есть из кого выбрать. Команда Гвардиолы фактически остается без форварда, так как Габриэль Жезус поздно присоединился к тренировочному процессу из-за выступлений на Копа Америка-2021, а Серхио Агуэро благополучно ушел в Барселону, где так и не застал Лионеля Месси. Кроме того, из-за выступлений на южноамериканском турнире с восстановлением запоздал и голкипер Эдерсон, а после Евро-2020 еще не восстановились Стерлинг, Уокер и Стоунз — все те, кого мы привыкли видеть по ходу прошлого сезона.
Очевидно, что только что перешедший из Астон Виллы за баснословные деньги Джек Грилиш будет слишком "сырым" для внедрения в схемы Гвардиолы, а Фил Фоден и Кевин де Брюйне все еще восстанавливаются из-за травм. Примечательно, что даже в таких сложных кадровых условиях для одной из команд, никто переносить розыгрыш Суперкубка Англии не стал.
прогноз 1:1