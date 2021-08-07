Англия

Футболист спустя несколько дней после перехода появился на поле.

В рамках Суперкубка Англии Манчестер Сити встречается против Лестера на Уэмбли.

Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола выбрал экспериментальный состав на игру, оставив в запасе новичка Джека Грилиша.

Однако на 65 минуте хавбек появился на поле, тем самым дебютировал за клуб. Он заменил Эдози.

Напомним, Грилиш перебрался в Манчестер Сити из Астон Виллы за 120 миллионов евро.

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