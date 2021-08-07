Футболист спустя несколько дней после перехода появился на поле.
Джек Грилиш, Getty Images
07 августа 2021, 20:46
В рамках Суперкубка Англии Манчестер Сити встречается против Лестера на Уэмбли.
Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола выбрал экспериментальный состав на игру, оставив в запасе новичка Джека Грилиша.
Однако на 65 минуте хавбек появился на поле, тем самым дебютировал за клуб. Он заменил Эдози.
Напомним, Грилиш перебрался в Манчестер Сити из Астон Виллы за 120 миллионов евро.
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