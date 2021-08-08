Англия

Предстоящий сезон молодой центрбек проведет в бирмингемском клубе.

Астон Вилла на своем официальном сайте объявила о подписании центрального защитника Манчестер Юнайтед Акселя Туанзебе.

23-летний англичанин конголезского происхождения перебрался в стан "львов" на правах аренды, которая будет рассчитана до конца сезона-2021/22.

Стоит отметить, что перед тем, как отправиться в Астон Виллу, Туанзебе подписал с Манчестер Юнайтед новый контракт до июня 2023 года с возможностью продления еще на один сезон.

В прошлой кампании молодой центрбек провел в футболке "красных дьяволов" 19 поединков во всех турнирах, в которых заработал 7 предупреждений.

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