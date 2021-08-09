Англия

Football.ua анализирует минувший поединок за Суперкубок Англии, в котором победу одержал Лестер.

По традиции новый сезон в АПЛ предвосхищал матч за Суперкубок Англии. Обладатель кубка по игре и по счету переиграл действующего чемпиона страны. Разберем основные тактические нюансы очного противостояния Лестера и Манчестер Сити.

Обе команды сыграли по своим базовым тактическим схемам. Лестер поддерживал структуру 4-2-3-1, а Манчестер Сити строил свою игру вокруг классических для себя 4-3-3. И Лестер и Манчестер Сити подошли к старту сезона с существенными кадровыми проблемами. Особенно это касается чемпионов. Роджерс не мог рассчитывать на травмированных Кастаня, Фофана и Эванса, а у Сити в лазарете находятся Фоден и Де Брюйне. Также, к матчу были не готовы Зинченко, Жезус, Стоунз, Эдерсон, Лапорт, Стерлинг и Уокер. Проблемы Манчестера серьезно ударили по потенциалу не только стартового состава, но и скамейки запасных.

Лестер - Манчестер Сити — 1:0 (0:0)

Гол: Ихеаначо, 89 (пен.)

Лестер: Шмейхель, Рикарду Перейра, Сеюнджю, Амарти, Бертран (Томас, 78), Тилеманс (Сумаре, 72), Ндиди, Барнс (Ихеаначо, 79), Мэддисон (Дьюзбери-Холл, 71), Перес (Олбрайтон, 71), Варди (Дака, 71).

Манчестер Сити: Стеффен, Аке, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Менди, Эдози (Грилиш, 65), Фернандиньо, (Бернарду Силва, 74), Ферран Торрес (Найт, 74), Гюндоган (Родри, 65), Марез, Палмер.

Предупреждение: Бертран, Фернандиньо, Диаш

Удары (в створ) – 10(5):12(3)

Удары из штрафной – 8:5

Владение – 43%:57%

Точность передач – 80%:87%

Передачи в финальную треть – 91:142

Передач подряд (в среднем) – 5:6

Фолы – 6:8

Гвардиола воспользовался случаем и проверил в деле юных — Эдози и Палмера. Остальные позиции были закрыты достаточно опытными футболистами. На карте усредненных позиций игроков заметна разница в высоте линии обороны. Не смотря на то, что Лестер исповедовал проактивные методы обороны, встречал соперника на его половине поля и большими игровыми отрезками практически не уступал в контроле мяча, вертикальная ось Лестера на карте выглядит весьма растянутой. Бросается в глаза непривычно большое расстояние от форварда до линии обороны.

Это связано с основательным и осторожным билд-апом номинальных хозяев. Лестер больше контактировал с мячом лишь в своей трети поля. Структура розыгрыша 2-4 с активной ролью Шмейхеля позволяла Лестеру выходить в позиционные атаки через розыгрыш.

Если сравнивать особенности прессинга команд, то Сити встречал соперника максимально высоко, тогда как команда Роджерса наиболее оптимальной зоной для активации интенсивного давления видела границу первой и второй третей поля соперника. Наиболее горячие пятна на тепловой карте матча – это следы именно розыгрышей мяча в первой фазе позиционных атак команд.

Лестер при построении атак явно заваливалась на свой левый фланг. Через эту вертикальную зону прошло 42% активных действий команды. Манчестер Сити в этом плане был более сбалансированным и разнообразным. Касательно горизонтальных зон, у чемпионов было солидное статистическое преимущество, которое, правда, не имеет ничего общего с эффективностью.

Практика на всех уровнях доказывает, что 20%-25% активных действий на трети поля оппонента вполне достаточно для достижения положительного результата в матче. Часто, показатель, который превышает 30% говорит не о преимуществе команды, которая на него наиграла, а, наоборот, о проблемах в структуре позиционной игры в атаке или недостаточно высокой скорости взаимодействий игроков. Соперник плотно перекрывает центральную зону, и преимущество во владении набегает в основном за счет стерильного контроля.

Несмотря на то, что Сити нанес большее количество ударов по воротам, Лестер имел больше явных голевых моментов. Да и ударов в створ у "горожан" маловато – всего 3. Причем, Лестер 80% своих ударов нанес из пределов штрафной, а Сити – всего 42%. Один Варди обязан был оформлять дубль еще в первом тайме.

На этой схеме отображены билд-апа Лестера и структура прессинга Сити. "Горожане" перестраивались на 4-4-2. Палмер поднимался в линию к Торресу, а Фернандиньо выдвигался чуть выше и контролировал центральную зону с Гюндоганом. Не смотря на то, что Лестер задействовал в розыгрыше сразу семь футболистов, включая Шмейхеля, номинальные гости активно шли в прессинг.

Ферран Торрес и Палмер поочередно выдвигались на владеющего мячом ближнего центрального защитника, закрывая при этом вектор передачи на опорников — Тилеманса и Ндиди. Остальные игроки на флангах были разобраны фактически один в один. Центр плотно закрыт.

Лестеру достаточно часто удавалось выходить в атаку через фланги. После перепасовок, которые вертикально растягивали Сити, Шмейхель или центрбеки средней или дальней передачей продвигали мяч на фулбека или вингера. В этой фазе атаки команда Роджерса старалась действовать максимально быстро и вертикально.

Нужно отметить, что за счет своевременных смещений игроков Лестер умело создавал себе пространство на флангах. В данном случае Перес заставил линию обороны Сити сузиться и правый фулбек Перейра параллельно с левым вингером Барнсом решительно атакуют глубину.

Создание свободного пространства на флангах с последующими быстрыми обострениями через эти зоны было частью плана Роджерса. Обрати внимание, на скриншот выше. Наставник Лестера готовился к тому, что Гвардиола в очередной раз сыграет с одним ложным фулбеком и в фазе атаки будет перестраиваться на структуру 3-2-2-3. Именно поэтому, Роджерс сделал акцент на правый фланг соперника, на котором при быстром переходе Лестера в атаку соперник не успевал закрывать бровку. Активный Барнс часто в свободной зоне получал мяч.

Прессинг Лестера был не менее организованным. При этом команда Роджерса была условно разбита на две части. Относительно низкая линия обороны была страховкой от забросов за спины защитникам. В высоком давлении активное участие принимало четыре игрока группы атаки.

Перес и Барнс с зазором контролировали Менди и Канселу соответственно, а Мэддисон и Варди поочередно закрывали Фернандиньо и атаковали владеющего мячом центрбека Сити. При этом пара опорников Лестера держала в центре "восьмерок" Манчестера, а фулбеки отвечали за вингеров.

Смещения в центр Менди уводило из полупространства Переса. Параллельно номинальную зону ответственности левого защитника смещался Гюндоган. Это был один из приемов выхода во вторую треть поля. Также данная структура Сити часто способствовала созданию свободной зоны в центре поля, куда опускался Торрес.

Если в первом тайме Лестер полностью переиграл соперника, то после перерыва Сити удалось выровнять игру. Моменты и выходы в атаку имели обе команды, но "лисы" заслужили свою удачу в концовке второго тайма, когда казалось, что серии пенальти не избежать. Судьбу противостояния решил точный удар вышедшего на замену экс-игрока Сити — Ихеаначо. Нигериец сам заработал одиннадцатиметровый, сам его и реализовал, став героем для Лестера.

После матча Хосеп Гвардиола выразил удовлетворение игрой своей команды: "Поздравляю Лестер с победой. Я более чем доволен тем, как мы играли. Было много хороших моментов в игре команды, молодые игроки показали себя великолепно. Футболисты получили минуты, так что в целом много хорошего.

Подписание форварда? — Это зависит от того, насколько это возможно. Если возможно, мы подпишем, если нет, обойдемся без нападающего".

Главный тренер Лестера Брендан Роджерс отметил настрой своей команды и эффективные действия в прессинге: "У нас были хорошие ощущения перед игрой, и мы хотели перенести их в матч, сохранить их. К счастью, это удалось.

Прессингуя "Манчестер Сити", надо действовать со знанием дела, потому что это очень квалифицированный соперник, способный выходить из под интенсивного давления, "обрезая" группы игроков. У Лестера есть менталитет андердога: когда мы без мяча, мы понимаем, что должны много бороться и бегать, чтобы вернуть его. Но когда мы с мячом, то лидеры команды должны показать свое мастерство. Думаю, нам это удалось".

Лестер второй раз в своей истории выиграл Суперкубок Англии. Для Брендона Роджерса и его тренерского штаба это также уже второй трофей в Лестере. Не смотря на не оптимальный вариант Манчестер Сити, "лисы" продемонстрировали достаточно приличный уровень, позволяющий предполагать, что команда Роджерса продолжает развиваться.

То, что у Гвардиолы не было возможности сыграть оптимальным составом – это проблемы "горожан". Они не умоляют заслуг Лестера. Обладатели кубка Англии показали хорошее движение и взаимодействие, как с мячом, так и без мяча. По большому счету, команда Роджерса, сломала систему позиционного футбола Гвардиолы.

Почти вся острота у ворот Шмейхеля возникала после быстрых атак или стандартных положений. Сити, как воздуха не хватало мяча. Для "горожан" 57% владения – недостаточно. Смелые и эффективные действия соперника в прессинге создали существенные трудности чемпионам при развитии позиционных атак. Манчестер был вынужден часто рассчитывать на контратаки.

Лестер задавал игре темп и заставил соперника действовать более вертикально, что ему не свойственно. Нарушалась структура Сити практически во всех фазах игры. На индивидуальных качествах игроков фавориту выехать не вышло. К тому же, было очевидно, что для андердога этот титульный матч имел более важное значение, чем для разбалованного трофеями чемпиона. Психологический фактор также сыграл одну из ключевых ролей.

За командой Брендана Роджерса будет очень интересно понаблюдать на стартовом отрезке чемпионата Англии. На мой взгляд, Лестер способен в очередной раз вклиниться в разборки великанов за места в первой четверке. Что касается, Манчестер Сити, то по этой игре бессмысленно делать какие либо выводы. Молодые игроки получили важный опыт, но им еще тяжело играть на таком уровне. Да и функциональное состояние команды, ее стратегическая скорость, пока далеки от оптимальных показателей.

Интересно будет посмотреть на игру Манчестер Сити в первом туре АПЛ. Команда Гвардиолы начнет чемпионат с матча с Тоттенхэмом Санту Эшпириту. Кстати, спустя месяц, у чемпионов будет шанс на реванш после поражения в Суперкубке. В рамках четвертого тура Сити на выезде сыграет с Лестером. Перед сентябрьскими матчами национальных сборных в АПЛ "горожан" также ждет противостояние с Арсеналом. После этого непростого отрезка уже можно будет делать определенные выводы о состоянии дел в Манчестер Сити на старте сезона.

Сергей Костенюк, Football.ua