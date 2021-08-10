Футболист после Олимпиады перешел в английский клуб.
Митома, Getty Images
10 августа 2021, 16:29
Английский Брайтон объявил о переходе японского вингера Каоры Митома из Кавасаки Фронтале.
Контракт с 24-летним футболистом, который защищал цвета сборной Японии на Олимпиаде-2020, подписан на четыре года.
Сразу после перехода Брайтон отдал Митома в аренду в бельгийский Юнион. Аренда рассчитана на один год.
За Кавасаки Митома выступал с 2020 года. Он провел за клуб 63 матча, в которых забил 32 гола и отдал 15 голевых передач.
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