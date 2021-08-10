Англия

Футболист после Олимпиады перешел в английский клуб.

Английский Брайтон объявил о переходе японского вингера Каоры Митома из Кавасаки Фронтале.

Контракт с 24-летним футболистом, который защищал цвета сборной Японии на Олимпиаде-2020, подписан на четыре года.

Сразу после перехода Брайтон отдал Митома в аренду в бельгийский Юнион. Аренда рассчитана на один год.

За Кавасаки Митома выступал с 2020 года. Он провел за клуб 63 матча, в которых забил 32 гола и отдал 15 голевых передач.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.