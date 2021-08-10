Англия

Клуб нашел замену Данни Ингзу.

Английский Саутгемптон на своем сайте объявил о подписании форварда Блэкберна Адама Армстронга.

Сумма трансфера составила 15 миллионов евро, а контракт подписан на 4 года.

В прошлом сезоне Чемпионшипа Армстронг сыграл 43 матча за Блэкберн, в которых забил 29 голов и отдал 5 ассистов.

По показателю голов форвард стал вторым лучшим в чемпионате. Отметим, что в Саутгемптоне Адам должен заменить Ингза, который перешел в Астон Виллу.