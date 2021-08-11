Англия

Защитник поделился первыми впечатлениями от работы под руководством Марсело Бьелсы.

Фланговый защитник Жуниор Фирпо стал одним из футболистов каталонской Барселоны, которые покинули клуб за время текущей трансферной кампании. 24-летний футболист перебрался в английский Лидс, и спустя один месяц работы в стане "павлинов" может поделится своими первыми впечатлениями от нахождения в новом коллективе.

"Я много слышал о местной методологии и подходах к работе, но увиденное мной лично отличается от всего, что говорят другие люди. Самый главный аспект, о котором заботится Марсело Бьелса — физический. Как мне кажется, на том уровне подготовки, на котором я буду находиться тут, я больше не буду выступать нигде за время своей профессиональной карьеры.

Мы очень много работаем на тренировках, а наш футбол получается затратным как для нас самих, так и для соперников. Не хочу представить себя на месте соперников, против которого сработают все тактики Бьелсы. Он не сможет дышать все 90 минут. Против нас будет очень сложно играть — это я гарантирую.

За две недели, которые я провел вместе с командой тут, я увидел больше видеоматериалов, чем за два года в Барселоне. Тут вам объясняют в мельчайших деталях то, что хотели бы видеть на поле, а это значит, что вашу игру также разбирают в подробностях. Это завоевывает колоссальное доверие. Совершенно другой подход к работе.

Также, у меня есть двое детей и дружная семья, поэтому я считаю, что английская культура будет для нас походящей в плане образования. Когда мне позвонил Виктор Орта (спортивный директор Лидса — ред.), он представил мне проект клуба, включив в него абсолютно все аспекты жизни и работы в Англии.

Честно говоря, своим переходом в Лидс я поставил цель снова влюбиться в футбол. Я потратил два прошлых года впустую… Не собираюсь рассказывать о том, насколько это было плохо, но скажу, что хотел бы, чтобы все было совершенно по-другому. Не было ни удовольствия от игры, ни желания веселиться. Мне было попросту скучно.

В Англии я намерен выкладываться на 100% в каждой игре, и я думаю, что стиль Лидса мне идеально подходит. Посмотрим, насколько успешно мы начнем сезон, но было бы невероятно завоевать место в еврокубках по итогу.

Премьер-лига — это очень хороший вызов, потому что вы попадаете в чемпионат, где нет легких игр. Правда, в высшем дивизионе нет легких игр ни в одной стране, но здесь до начала чемпионата неизвестно, кто победит. Это правда, что Манчестер Сити в последнее время очень хорош, но есть шесть команд, каждая из которых могла бы выиграть чемпионат. И вдобавок ко всему теперь, когда стадионы будут заполнены былой атмосферой, игроки будут выступать еще более ответственно.

Больше всего меня беспокоит холод. Мне правда очень холодно. Сегодня все в шортах, а я уже в толстовке, и я думаю, что мне будет не очень комфортно, особенно — на игре, потому что у меня мерзнут ноги.

В АПД как мне кажется, места на поле достается больше, чем в Ла Лиге. Здесь нет команд, которые ждут за линией мяча. Здесь с первой минуты соперники будут искать свою игру, они будут бегать в поисках пространства.

Я — футболист смешанного типа, и это — мое самое большое достоинство. Адаптация к типу игры новой команды, безусловно, потребуется, как и всем остальным, но я не думаю, что что-то сильно поменяется.

Это правда, что я хотел бы однажды вернуться в Бетис. И я не хочу возвращаться на закате карьеры. Я хочу вернуться, оставаясь в своей лучшей форме. Моей мечтой было бы выиграть титул с Бетисом.

Я не обманываю людей — у меня нет фотографий из детства с футболками этого клуба. Я не был фанатом Бетиса, когда был маленьким. На самом деле, я вообще не любил футбол, но мой отец отправил меня им заниматься.

Но четыре или пять лет, которые я провел там… Я не могу вам этого объяснить. Они вошли в мое сердце: то, как клуб относился ко мне, болельщики... даже когда я перешел в Барсу", — подытожил доминиканский футболист.

Напомним, что Лидс начнет новый сезон АПЛ с гостевого матча против Манчестер Юнайтед уже 14 августа.