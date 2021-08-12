Англия

Клуб вернулся к достаточно спорному среди фанатского общества варианту расцветки.

Английский Манчестер Юнайтед перед стартом нового сезона английской Премьер-лиги презентовал новый третий комплект своей игровой формы.

Также, как и на домашней и выездной футболках, бывшего титульного спонсора команды, Chevrolet, заменит TeamViewer.

Что же касается цветовой палитры, то тут фанатов и футболистов ожидает использование синего цвета по всей площади футболки, который будет затенен с помощью серых вставок разных оттенков.

Очевидная деталь узоров — первая буква названия клуба, "M", вокруг которой и составлена вся композиция.

Дизайнеры технического спонсора команды Adidas заявили, что при разработке нового обмундирования вдохновлялись ретро-комплектом образца 1993-95 годов.

Интересное исполнение получил и логотип Adidas, который теперь будет выглядеть так, будто бы посвящен 30-летию со дня провозглашения Независимости Украины.

Шорты в новом комплекте выполнены в черном цвете.

А вот с окончательным вариантом гетр, по всей видимости, клуб так и не определился, разместив на презентационных фотография носки черного цвета, а в своем клубном магазине — более пестрый вариант в желто-синем исполнении.