Клуб вернулся к достаточно спорному среди фанатского общества варианту расцветки.
Фото footyheadlines.com
12 августа 2021, 12:57
Английский Манчестер Юнайтед перед стартом нового сезона английской Премьер-лиги презентовал новый третий комплект своей игровой формы.
Также, как и на домашней и выездной футболках, бывшего титульного спонсора команды, Chevrolet, заменит TeamViewer.
Что же касается цветовой палитры, то тут фанатов и футболистов ожидает использование синего цвета по всей площади футболки, который будет затенен с помощью серых вставок разных оттенков.
Очевидная деталь узоров — первая буква названия клуба, "M", вокруг которой и составлена вся композиция.
Дизайнеры технического спонсора команды Adidas заявили, что при разработке нового обмундирования вдохновлялись ретро-комплектом образца 1993-95 годов.
Интересное исполнение получил и логотип Adidas, который теперь будет выглядеть так, будто бы посвящен 30-летию со дня провозглашения Независимости Украины.
Шорты в новом комплекте выполнены в черном цвете.
А вот с окончательным вариантом гетр, по всей видимости, клуб так и не определился, разместив на презентационных фотография носки черного цвета, а в своем клубном магазине — более пестрый вариант в желто-синем исполнении.