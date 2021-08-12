Англия

Бельгийский форвард вряд ли сыграет против Кристал Пэлас в первом туре чемпионата Англии-2021/22.

Первым приобретением Томаса Тухеля на посту главного тренера Челси станет нападающий миланского Интера Ромелу Лукаку, который уже имеет опыт выступлений не только в АПЛ, но и непосредственно на Стэмфорд Бридж, в качестве "пенсионера".

Несмотря на то, что о трансфере 28-летнего бельгийца по-прежнему не объявили официального ни одна из сторон, сам футболист уже прошел медицинское обследование в стане "синих", поэтому сомнений в его уходе из Интера практически не остается.

Однако, как сообщает The Athletic, Челси не успеет закрыть сделку по Лукаку до своего стартового поединка нового сезона АПЛ против Кристал Пэлас, который состоится 14 августа в 17:00, поэтому ожидать появления бельгийского форварда на поле уже в эти выходные не стоит.

Напомним, Ромелу Лукаку (98 матчей, 64 гола за национальную сборную) выступал за Андерлехт (98 матчей во всех турнирах, 41 гол), Челси (15, 0), Вест Бромвич (38, 17), Эвертон (166, 87), Манчестер Юнайтед (96, 42) и Интер (95, 64).