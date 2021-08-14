Англия

Football.ua представляет анонс матча первого тура английской Премьер-лиги.

Английская Премьер-лига возвращается на наши телевизионные экраны после летнего перерыва. Так, в матче первого тура нового сезона Манчестер Юнайтед сойдется в принципиальном противостоянии с Лидсом.

Манчестер Юнайтед — Лидс

Суббота, 14 августа, 14:30. Олд Траффорд, Манчестер. Главный арбитр — Пол Тирни. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Манчестер Юнайтед можно считать одним из явных претендентов на завоевание чемпионства. Прошлый сезон английского первенства подопечные Оле-Гуннара Солскьяера завершили на второй строчке, без шансов уступив "золото" своим принципиальным соперникам из Манчестер Сити. Тем не менее, большие шансы завоевать трофей оставались у манкунианцев после выхода в финал Лиги Европы, но игроки Вильярреала выстояли натиск соперника, перевели ход противостояния в затяжную серию пенальти и отправили в актив Унаи Эмери его очередной "любимый" трофей.

Солскьяер же вновь остался ни с чем, но об увольнении норвежского специалиста не могло идти и речи со стороны руководства "красных дьяволов". Более того, Оле-Гуннару выделили огромные средства на многомиллионные подписания вингера дортмундской Боруссии Джейдона Санчо и центрального защитника Рафаэля Варана, что фактически завершило глобальную перестройку при Солскьяере в МЮ. Теперь болельщики манкунианцев ждут от специалиста аналогичной отдачи, но в виде хотя бы одного завоеванного трофея по итогам этого сезона.

Лидс Юнайтед, несмотря на свою богатую историю и огромную фанатскую базу по всему миру, на данном этапе пока не может ставить перед собой задачи такого глобального масштаба, как чемпионство, но это не означает, что "павлинов" можно недооценивать и ожидать легкие набранные три очка. Лидс — единственная команда среди "тройки лучших" Чемпионшипа-2019/20, кто сумел так уверенно закрепиться в элите английского футбола, ведь те же Вест Бромвич и Фулхэм понизились в классе в свой первый же сезон в АПЛ после возвращения

Вряд ли кто-то будет спорить, что огромное влияние на прогресс Лидса как команды повлиял легендарный специалист Марсело Бьелса, который накануне продлил с "павлинами" контракт как минимум до лета 2022 года. Если "красные дьяволы" сильны преимущественного громкими именами, фишкой игроков Лидса считают качественный командный прессинг, что является трендом современного футбола. Кто же в итоге окажется сильнее?

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Оле-Гуннара Солскьяера. Так, на победу Манчестер Юнайтед предлагается коэффициент 1,58, тогда как потенциальный успех Лидса оценивается показателем 5,80. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,40.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Рашфорд, Теллес, Варан —

Под вопросом: Санчо, Хендерсон, Джонс, Кавани, Лингард, Байи, Амад Диолло — Льоренте, Фирпо, Шаклтон