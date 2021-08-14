Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg представляют анонс матча первого тура английской Премьер-лиги.

Английская Премьер-лига возвращается на наши телевизионные экраны после летнего перерыва. Так, в очередном поединке первого тура нового сезона Ливерпуль отправится в гости к Норвичу.

Норвич — Ливерпуль

Суббота, 14 августа, 19:30. Карроу Роуд, Норвич. Главный арбитр — Андре Марринер. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Норвич — новичок английской Премьер-лиги, пытающийся уже не в первый раз оставить низшие дивизионы в своем далеком прошлом и закрепиться в элите украинского футбола. Прошлую кампанию "канарейки" были вынуждены проводить именно в Чемпионшипе, где подавляющее количество клубов не смогло стать серьезными конкурентами для Норвича.

Подопечные Даниэля Фарке не просто прошлись катком по второму дивизиону Англии, но и стали безоговорочными победителями Чемпионшипа в сезоне-2020/21. Лучшим игроком турнира стал креативный полузащитник Норвич Эмилиано Буэндия, за которого в начале трансферного окна Астон Вилла заплатила больше 38 миллионов евро. Учитывая, что аргентинец забил 15 голов и отдал 17 ассистов в 39 матчах турнира, он стал огромной потерей для Норвича.

Ливерпуль, в свою очередь, совершил свое первое и пока единственное серьезное усиление состава еще до открытия трансферного окна: стан "красных" пополнил центральный защитник Лейпцига Ибраима Конате, который действительно считается в Европе перспективным игроком, но при этом он часто травмируется и сейчас продолжает набирать форму перед таким ответственным моментом, как дебют в английской Премьер-лиге.

Что касается больших амбиций самого Ливерпуля, то они вряд ли изменились. Судя по первому взгляду, футболисты "красных" продолжают доверять своему главному тренеру Юргену Клоппу и считают, что именно он способен привести их к новым высотам и трофеям.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Юргена Клоппа. Так, на победу Ливерпуля предлагается коэффициент 1,35, тогда как потенциальный успех Норвича оценивается показателем 8,60. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,60.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Бирам — Робертсон, Джонс

Под вопросом: Хэнли, Кантуэлл, Рупп, Рашица, Заджиль, Мбумба, Плачета, Омобамиделе — Хендерсон.