Англия

Наставник Манчестер Сити оценил состояние своей команды перед стартом нового сезона.

Английскому Манчестер Сити уже в скором времени предстоит провести дебютный для себя поединок нового сезона английской Премьер-лиги, в котором им на предстоит противостоять лондонскому Тоттенхэму на его поле.

Накануне данной игры главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола пообщался с журналистами на тему актуального состояния его команды перед стартом в АПЛ, а также затронул вопрос потенциального трансфера нападающего "шпор" Харри Кейна.

"Я уже однажды затрагивал вопрос относительно трансфера Кейна на своей пресс-конференции, и больше этого делать не намерен. Харри — игрок Тоттенхэма, поэтому говорить о нем я не считаю нужным. Я однажды сделал исключение, но это совершенно не та территория, к которой я имею доступ.

Что же касается нового сезона, то с каждым новым годом, как я приехал в Англию, я чувствовал, что конкуренция исключительно возрастает. Прошлогодний сезон был фантастическим, за исключением финала Лиги чемпионов УЕФА. Это был один из лучших сезонов в моей карьере. Мы игрывали АПЛ, Кубок лиги, дошли до полуфинала Кубка Англии, финала Лиги чемпионов.

Это сезон мы начнем без нападающих, но на не привыкать. Агуэро весь прошлый год был травмировать, но ему на подмогу приходил Габриэль Жезус. С форвардами или без них, мы всегда должны доминировать на поле. Жезус — игрок невероятного таланта, и он может отыгрывать совершенно разные роли. Он был одной из составляющих нашего успеха в прошлом сезоне.

Что же касается нашего новичка, Джека Грилиша, то ему нужно еще немного времени, чтобы набрать свою лучшую форму. Вчера был первый день, когда я сумел собрать всю команду на тренировке, кроме травмированного Фодена. Нам всем нужно время, так как было много сборников, которые поздно вернулись в команду после и так тяжелого сезона.

Кевин де Брюйне на данный момент еще поправляется. Мы будем ждать исключительно его полного восстановления. Он работал с нами на тренировке, но завершил ее раньше остальных. Необходимо внимательно наблюдать за его состоянием сейчас", — неутешительно подытожил испанский специалист.

Напомним, что матч Тоттенхэм — Манчестер Сити состоится 15 августа, начало в 18:30 по киевскому времени.