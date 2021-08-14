Англия

Завершились еще три матча Премьер-лиги.

В рамках первого тура английской Премьер-лиги завершились еще три поединка.

Бернли на своем поле уступил Брайтону со счетом 1:2.

В самом начале матча Тарковски вывел хозяев вперед. Его гол стал самым быстрым в первом туре с сезона-2017/18.

Однако во второй половине игры лучше действовал Братон. Сначала забил Мопе, а следом вышедший на замену Макаллистер.

Бернли — Брайтон 1:2

Голы: Тарковски, 2 — Мопе, 73, Макаллистер, 78

Бернли: Поуп, Лоутон, Ми, Тарковски, Тэйлор, Гудмундссон, Корк (Выдра, 85), Вествуд, Вуд, Родригес (Барнс, 70), Макнил (Браунхилл, 79).

Брайтон: Санчес, Уэбстер, Даффи, Данк, Марч, Гросс, Биссума, Мвепу (Лаллана, 46), Мопе, Альсате (Модер, 72), Троссард (Мак Аллистер, 76).

Предупреждения: Гудмундссон, Тарковски, Мопе.

Уотфорд в домашних стенах неожиданно обыграл Астон Виллу (3:2).

В первом тайме голами отличились Бонавентуре и Сарр. Во втором тайме у "лосей" забил Кучо, а у Виллы — Макгинн и Ингз на 90+7.

Уотфорд - Астон Вилла 3:2

Голы: Бонавентуре, 10, Сарр, 42, Кучо, 67 — Макгинн, 70, Ингз 90+7

Уотфорд: Бахманн, Кэткарт, Кабаселе, Трост-Эконг, Мазина, Сема, Клеверли (Дини, 79), Куцка (Гослинг, 69), Этебо, Сарр, Деннис Бонавентуре (Эрнандес, 66).

Астон Вилла: Мартинес, Мингз, Конса, Таргетт (Рэмзи, 46), Янг, Макгинн, Эль-Гази (Бэйли, 60), Буэндиа (Траоре, 72), Накамба, Кэш, Ингз.

Предупреждения: Куцка, Мингз, Сема, Этебо.

Эвертон во главе с новым тренером Рафаэлем Бенитезом оказался сильнее Саутгемпона (3:1).

У "ирисок" забивали Ришарлисон, Дукуре и Калверт-Льюин. У Сотона голом отличился Армстронг в начале игры.

Эвертон - Саутгемптон 3:1

Голы: Ришарлисон, 47, Дукуре, 76, Калверт-Льюин, 81 — Армстронг, 22

Эвертон: Пикфорд, Коулмэн, Кин, Холгейт, Динь, Таунсенд (Ивоби, 70), Аллан, Дукуре, Грэй (Мина, 83), Калверт-Льюин, Ришарлисон (Гордон, 89).

Саутгемптон: Маккарти, Ливраменто, Стивенс, Салису, Перро (Редмонд, 83), Дженепо, Ромеу (Диалло, 80), Уорд-Проуз, Уолкотт (Телла, 80), Армстронг, Адамс.

Предупреждения: Ришарлисон, Дукуре.