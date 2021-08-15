Англия

Football.ua представляет анонс центрального матча первого тура английской Премьер-лиги-2021/22.

Английская Премьер-лига возвращается на наши телевизионные экраны после летнего перерыва. Так, в центральном матче первого тура нового сезона Тоттенхэм сойдется в противостоянии с Манчестер Сити.

Тоттенхэм — Манчестер Сити

Воскресенье, 15 августа, 18:30. Тоттенхэм Хотспур Стэдиум, Лондон. Главный арбитр — Энтони Тэйлор. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

После финала Лиги чемпионов в 2019 году Тоттенхэм отчаянно пытается справиться со спадом и окончательно выйти на топ-уровень английского футбола. Ставка руководства клуба на Жозе Моуриньо, сменившего Маурисио Почеттино на посту главного тренера, с треском провались, поэтому новый сезон "шпоры" опять начнут с новым наставником — с Нуну Эшпириту Саунту, который летом покинул Вулверхэмптон.

Неопределенности в Тоттенхэме остаются и с составом на новую кампанию Премьер-лиги. С назначением Фабио Паратичи на пост спортивного директора "шпоры" подписали центрального защитника Кристиана Ромеро, вратаря Пьерлуиджи Голлини (оба — из Аталанты), а также вингера Брайана Хиля из Севильи, но возможный уход ключевого и незаменимого форварда Харри Кейна является головной болью для всей верхушки клуба. К слову, главный претендент на лучшего бомбардира и ассистента прошлого сезона АПЛ — будущий соперник Тоттенхэма.

Манчестер Сити же не стал изменять себе и своим традициям, решив после триумфа в АПЛ и проигранного финала Лиги чемпионов серьезно раскошелиться и в это трансферное окно. Команду уже пополнил креативный полузащитник Джек Грилиш, ставший самым дорогим трансфером в истории АПЛ. Астон Вилла заработала на его продаже 100 миллионов фунтов, но главная проблема Ман Сити по-прежнему не решена — позиция центрфорварда.

Не забываем, что старт прошлого сезона Премьер-лиги также выдался для подопечных Хосепа Гвардиолы неудачно из-за отсутствия доступных номинальных форвардов. Тогда испанскому специалисту удалось решить эту проблему, неожиданно возложив бомбардирские функции на центрхава Илкая Гюндогана. Похоже, проделывать нечто подобное Пепу придется и на старте нынешнего сезона.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Хосепа Гвардиолы. Так, на победу Манчестер Сити предлагается коэффициент 1,66, тогда как потенциальный успех Тоттенхэма оценивается показателем 5,40. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,95.

Ориентировочные составы

Не сыграют: ... — Фоден, Де Брюйне.

Под вопросом: Хиль, Кейн, Ромеро — Эдерсон, Жезус, Стоунз, Уокер, Стерлинг, Лапорт.

Интересные факты

- Сон Хын Мин забил в ворота Манчестер Сити шесть мячей во всех турнирах. Больше голов он забивал только Саутгемптону (11).

- Нуну Эшпириту Санту может стать пятым тренером Тоттенхэма, который выиграет свой дебютный матч в АПЛ;

- Хосеп Гвардиола — единственный тренер, которому удалось выиграть все пять стартовых матчей АПЛ (5/5).

- Манчестер Сити выиграл все десять последних стартовых матчей АПЛ, начиная с сезона-2011/12.