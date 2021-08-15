В рамках первого тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм сразится с действующим чемпионом Англии — Манчестер Сити.

Стали известны стартовые составы команд:

Тоттенхэм: Льорис — Танганга, Дайер, Санчес, Регилон — Скипп, Хейбьерг, Алли — Моура, Сон, Бергвейн.

Запасные: Голлини, Доэрти, Дэвис, Ромеро, Сиссоко, Ло Чельсо, Уинкс, Хиль, Скарлетт.

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Аке, Диаш, Менди — Гюндоган, Фернандиньо, Грилиш — Марез,Торрес,Стерлинг.

Запасные: Стеффен, Зинченко, Де Брюйне, Уокер, Родри, Жезус, Ляпорт, Бернарду.

На Football.ua пройдет текстовая онлайн-трансляция поединка.