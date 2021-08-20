Англия

Кипер сменил Чемпионшип на АПЛ.

Лондонский Арсенал на своем сайте объявил о подписании вратаря Шеффилд Юнайтел Аарона Рамсдейла.

Контракт со стражем ворот подписан на четыре года, до 2025. Кипер получил 32 номер.

Отметим, что Рамсдейл был третьим вратарем сборной Англии на Евро-2020. В Арсенале он будет конкурировать с Берндом Лено.

В минувшем сезоне в составе Шеффилда он сыграл 38 матчей в АПЛ и 4 игры в Кубке Англии.

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