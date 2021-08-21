Англия

Football.ua представляет анонс матча второго тура чемпионата Англии-2021/22.

В рамках второго тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити ожидает домашнее противостояние с Норвичем, в котором обе команды имеют возможность набрать свои первые очки.

Манчестер Сити — Норвич

Суббота, 21 августа, 17:00. Этихад, Манчестер. Главный арбитр — Грэм Скотт. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Чуть менее года назад Манчестер Сити продемонстрировал неубедительный старт в английской Премьер-лиге, однако впоследствии Хосеп Гвардиола нашел способ нивелировать тогдашнюю проблему своей команды с позицией центрфорварда. "Горожане" в конечном итоге вышли на невероятную серию без поражений и подняли над головой чемпионский трофей АПЛ, однако время идет, а проблемы у Сити все те же: Габриэль Жезус пока не тянет роль главного бомбардира команды, а Серхио Агуэро пребывает уже не в лазарете, а в стане каталонской Барселоны.

Манчестер Сити успел оформить многомиллионный трансфер одного из лучших креативных плеймейкеров мира Джека Грилиша, но наличие создаваемых моментов не имеет никакого значения, если некому их реализовывать. Именно отсутствие качественного форварда наряду с неготовностью многих ключевых футболистов Сити выйти с первых минут (после Евро-2020 и других турниров сборных) стало причиной минимального поражения коллектива Гвардиолы в матче первого тура от Тоттенхэма. Теперь "горожан" ожидает менее сложное противостояние, потерю очков в котором уж точно все окрестят провалом.

Норвич провел впечатляющий прошлый сезон, став триумфатором Чемпионшипа, что позволило команде уже спустя год вернуться в английскую Премьер-лигу. В первом же туре "канарейкам" противостоял Ливерпуль, которому не составило особых проблем одержать разгромную победу со счетом 3:0, при чем на глазах болельщиков Норвича.

Понятно, что далеко не такого старта хотелось бы видеть тренерскому штабу Даниэля Фарке, но уход лучшего игрока прошлого сезона Чемпионшипа Эмилиано Буэндии в Астон Виллу, а также ряд приобретенных новичков под стартовый состав как минимум требуют времени на то, чтобы наладить взаимопонимание на поле. В такой ситуации Тодду Кантвеллу и Теему Пукки просто необходимо брать лидерство в свои руки и пытаться набирать очки даже с такими гигантами, как Манчестер Сити. Ближайший календарь у Норвича, мягко говоря, не подарок, и, вполне возможно, что после четырех туров у действующего обладателя трофея Чемпионшипа в графе набранных очков будет "красоваться" ноль.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Хосепа Гвардиолы. Так, на победу Манчестер Сити предлагается коэффициент 1,11, тогда как потенциальный успех Норвича оценивается показателем 24,0. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 10,5.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Фоден, Гюндоган — Байрэм

Под вопросом: Де Брюйне — Плахета, Омобамиделе, Хаджилл, Онель Эрнандес

Интересные факты

- Манчестер Сити выиграл три последние домашние матча с Норвичем. Общий счет — 14:1.

- Если Манчестер Сити потерпит поражение от Норвича, но "горожане" впервые уступят в четырех матчах кряду во всех турнирах впервые с августа 2006 года.

- Норвич может стать вторым триумфатором Чемпионшипа в истории, который после повышения в классе обыграл на выезде чемпиона АПЛ. Пока подобное удавалось только Борнмуту в сезоне-2015/16, который одерживал минимальную победу над Челси.

- Норвич победил только в двух выездных матчах к Манчестер Сити из последних 31 во всех турнирах (7 ничьих и 22 поражения).