Англия

Наставник английской команды отказался комментировать слухи трансферного рынка.

Накануне домашнего поединка против Норвича в рамках второго тура английской Премьер-лиги, главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола провел пресс-конференцию, во время которой рассказал о текущем состоянии дел внутри его команды, а также затронул вопрос возможных новых подписаниях "горожан".

"Кевин де Брюйне не вернется в строй перед ближайшей игрой. Он не смог провести тренировку с командой сегодня. Немного тревожно от этой ситуации, поэтому будем смотреть на завтрашние тесты. У него все еще есть проблема с лодыжкой.

Роберт Левандовски? Следующий вопрос, пожалуйста. Это важный для Баварии игрок, поэтому он останется там. Я полностью доволен тем подбором игроков, которые у меня есть сейчас. Даже больше, чем просто доволен. Это та же самая команда, что и в прошлом сезоне, но без Серхио Агуэро, зато, с Джеком Грилишем.

Фил Фоден вернется к тренировочному процессу только после паузы на матчи национальных сборных, и тогда можно будет сказать, что у нас максимальная обойма.

Не буду скрывать тот факт, что от прошлой игры против Тоттенхэма мы бы хотели получить три набранных очка. Однако теперь, перед нами стоит новый соперник и новые задачи. Этот сезон будет богатым на различные события.

Считаю, что команда стала чувствовать себя лучше, по сравнению с обстановкой перед первым туром. Многие вещи требуют времени для настройки и отладки: расстояние между линиями, точность передач, физические кондиции, переходы в атаку, другие стандартные элементы", — подытожил испанский специалист.

Напомним, что матч Манчестер Сити — Норвич состоится 21 августа, начало 17:00 по киевскому времени.