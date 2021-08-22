Англия

Football.ua представляет анонс центрального матча второго тура чемпионата Англии-2021/22.

Украшением второго тура английской Премьер-лиги станет принципиальное противостояние двух лондонских команд, Арсенала и Челси, которое состоится на Эмирейтс Стэдиум.

Арсенал — Челси

Воскресенье, 22 августа, 18:30. Эмирейтс, Лондон. Главный арбитр — Пол Тирни. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

На тренерский штаб лондонского Арсенала во главе с Микелем Артетой сейчас оказывается огромное давление, ведь из-за ужасной первой половины прошлого сезона команда, несмотря на заметный прогресс и улучшение результатов в 2021 году, в итоге все равно финишировала в турнирной таблице на восьмой строчке и осталась без участия в еврокубках впервые за 26 лет. Продолжив этим летом глобальную перестройку команды, у Артеты остался последний шанс снять все вопросы касательно своей тренерской квалифицированности и уже со "своим составом" доказать неслучайность тех выигранных в первые полгода работы Кубка и Суперкубка Англии.

На испанского специалиста сейчас оказывает давление не только предстоящая оценка проделанной им работы в трансферное окно со стороны руководства Арсенала, но и крайне неудачный старт нынешнего сезона АПЛ. Один из новичков Премьер-лиги, Брентфорд, удивил "канониров" своим высоким прессингом и воспользовался своими моментами, тогда как у Арсенала эти самые моменты некому было реализовывать, что вылилось для коллектива Артеты в обидное поражение (0:2). Тогда, в день матча, стало известно, что ключевые форварды клуба из Северного Лондона, Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг, не смогут сыграть с Брентфордом из-за плохого самочувствия. И если габонец сдал отрицательный тест на Covid-19 и может появиться на поле во втором туре, то выход Ляказетта против Челси полностью исключен. Это касается и вернувшегося на Эмирейтс Мартина Эдегора, трансфер которого Арсенал оформил уже на постоянной основе. Сыграть же норвежец не сможет банально из-за неготовой рабочей визы.

А вот Челси своего главного летнего новичка, которым стал звездный и многомиллионный форвард Ромелу Лукаку, сможет задействовать непосредственно в противостоянии с принципиальным соперником, что явно добавило головной боли тренерскому штабу Арсенала во время подготовки к предстоящему дерби. Несмотря на добытую минимальную победу над Челси в последнем официальном матче, который состоялся в мае, именно "пенсионеры" полностью владели инициативой, но, откровенно говоря, подопечных Тухеля подвела реализация моментов. Теперь эта проблема в Челси гипотетически решена с помощью Лукаку.

Учитывая успешный старт сезона с уверенной победы над Кристал Пэлас, Челси собирается продолжить свой начальный успех победой над еще одним лондонским коллективом и, что не менее важно, надеется прервать свою серию поражений от Арсенала в официальных поединках, одно из которых пришлось на финал Кубка Англии. Да, пока приходится только гадать, насколько быстро Лукаку удалось адаптироваться к требованиям своего нового наставника, Томаса Тухеля. Вдобавок, сыграть против Арсенала не сможет из-за коронавируса Кристиан Пулишич, что является огромной потерей, но даже это несильно отразилось на предматчевых раскладах и шансах команд на итоговую победу.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Томаса Тухеля. Так, на победу Челси предлагается коэффициент 1,83, тогда как потенциальный успех Арсенала оценивается показателем 4,70. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,65.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Партей, Нкетиа, Габриэль Магальяйнс, Ляказетт, Виллиан, Рунарссон, Эдегор — Зийех, Лофтус-Чик, Пулишич.

Под вопросом: Обамеянг — Канте.

Интересные факты

- Арсенал нацелен на свою третью подряд победу над Челси в рамках АПЛ впервые с февраля 2004 года.

- Арсеналу не удавалось одолеть Челси в последних десяти поединках АПЛ, если они проходили в воскресенье (2 ничьих, 8 поражений). Последняя воскресная победа "канониров" над "синими" в Премьер-лиги состоялась 1 ноября 2008 года на Стэмфорд Бридж.

- Челси одержал четыре гостевые победы подряд над клубами из Лондона в рамках АПЛ. В случае победы над Арсеналом "синие" увеличат эту серию до пяти матчей, что удавалось им в последний раз еще при Жозе Моуриньо в период с января 2005 по январь 2006 года.

- Вратарь Челси Эдуар Менди провел наибольшее количество "сухих" матчей в АПЛ с тех пор, как Томас Тухель возглавил команду в январе 2021 года. Сенегалец остановился на отметке в десять поединков "на ноль", что является наилучшим результатом среди всех голкиперов Премьер-лиги.

прогноз 0:1

Никита Евтушенко, Football.ua