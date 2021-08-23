Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии-2021/22.
Игроки Тоттенхэма, Getty Images
23 августа 2021, 01:57
В одном из поединков второго тура английской Премьер-лиги Вулверхэмптон принимал на своем поле лондонский Тоттенхэм, который ныне возглавляет прошлый наставник "волков" Нуну Эшпириту Санту.
Матч этих команд изначально не обещал большого количества забитых мячей, что, собственно говоря, и произошло, .Единственный гол полузащитника Деле Алли на 9-й минуте благодаря успешно реализованному пенальти и принес в активе Тоттенхэма непростые три очка.
Обзор матча:
Вулверхэмптон — Тоттенхэм 0:1
Гол: Алли, 9 (с пенальти).
Вулверхэмптон: Жозе Са — Саисс (Силва, 83), Коуди, Килман — Марсал, Моутиньо (Дендонкер, 72), Невеш, Семеду — Траоре, Тринкан (Аит-Нури, 84).
Тоттенхэм: Льорис — Регилон, Дайер, Санчес, Танганга — Алли, Скилл, Хейбьерг — Бергвейн (Уинкс, 90+1), Моура (Ло Чельсо, 67), Сон Хын Мин (Кейн, 72).
Предупреждения: Хименес — Танганга, Скилл, Кейн.