Англия

Футболист не сумел закрепиться в Юнайтед.

Английский Норвич объявил о переходе в клуб флангового защитника Манчестер Юнайтед Брэндона Уильямса.

Речь идет об аренде футболиста до конца сезона 2021/22. По всей видимости, Норвич не будет иметь права выкупа.

В прошлом сезоне на счету 20-летнего игрока 19 матчей за "красных дьяволов", в которых он отметился одним ассистом.

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