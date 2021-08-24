"Канониры" готовы отпустить бразильца бесплатно.
Виллиан, Getty Images
24 августа 2021, 07:55
Атакующий полузащитник Виллиан находится в списке тех игроков Арсенала, которые могут сменить клубную прописку до закрытия летнее трансферное окна.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "канониры" получили предложение по 33-летнему бразильцу от Коринтианса, которое их полностью устраивает.
Арсенал готов отпустить Виллиана в другой клуб абсолютно бесплатно, чтобы сэкономить на его заработной плате.
Несмотря на то, что сам футболист предпочитает остаться в Европе, у Коринтианса большие шансы оформить данную сделку.
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