Англия

"Канониры" готовы отпустить бразильца бесплатно.

Атакующий полузащитник Виллиан находится в списке тех игроков Арсенала, которые могут сменить клубную прописку до закрытия летнее трансферное окна.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "канониры" получили предложение по 33-летнему бразильцу от Коринтианса, которое их полностью устраивает.

Арсенал готов отпустить Виллиана в другой клуб абсолютно бесплатно, чтобы сэкономить на его заработной плате.

Несмотря на то, что сам футболист предпочитает остаться в Европе, у Коринтианса большие шансы оформить данную сделку.

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