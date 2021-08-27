Англия

"Лоси" усилились французским хавбеком.

Полузащитник Тоттенхэма Мусса Сиссоко перешел в Уотфорд. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По неофициальным данным сумма трансфера составила от 2,5 до 5 миллионов евро. Контракт рассчитан до конца сезона 2022/23.

В прошлом сезоне Сиссоко был основным игроком Тоттенхэма. На его счету 42 матча, в которых он забил один гол и отдал один ассист.

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