"Лоси" усилились французским хавбеком.
ФК Уотфорд
27 августа 2021, 20:59
Полузащитник Тоттенхэма Мусса Сиссоко перешел в Уотфорд. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
По неофициальным данным сумма трансфера составила от 2,5 до 5 миллионов евро. Контракт рассчитан до конца сезона 2022/23.
В прошлом сезоне Сиссоко был основным игроком Тоттенхэма. На его счету 42 матча, в которых он забил один гол и отдал один ассист.
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