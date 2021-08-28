Англия

Соотечественник Родригеса блеснул в прошлом сезоне.

Колумбийский полузащитник португальского Порту Луис Диас сумел в двух стартовых сезонах в составе "драконов" зарекомендовать себя исключительно положительным образом, поэтому вполне логично, что за ним начали охоту клубы из топ-чемпионатов Европы.

Уже за первый сезон в 50 сыгранных матчах тогда еще 23-летний исполнитель сумел оформить 14 результативных ударов и семь голевых передач, годом позднее дописав к этой статистике 11 голов и шесть пасов в 47 сыгранных матчах.

Мимо такой впечатляющей статистики не мог пройти стороной английский Эвертон, который, как сообщает итальянский журналист Николо Скира, уже успел выступить с предложением в адрес Порту относительно возможной покупки колумбийского игрока.

Сумма в 28 млн евро отступных и годичная аренда Хамеса Родригеса — вот, каким образом "ириски" намерены заполучить данного исполнителя, однако Порту не спешит давать ответ на это предложение.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.