Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Тоттенхэм — Уотфорд, Getty Images
30 августа 2021, 10:20
Под руководством Нуну Эшпириту Санту лондонскому Тоттенхэму удается проводить феноменально успешный старт сезона. Так, в третьем туре английской Премьер-лиги "шпорам" удалось добыть третью подряд минимальную победу, а очередными их жертвами, после Манчестер Сити и Вулверхэмптона, стал Уотфорд.
Обзор матча:
Тоттенхэм — Уотфорд 1:0
Гол: Сон Хын Мин, 42
Тоттенхэм: Льорис — Танганга, Санчес, Дайер, Регилон — Хойбьерг, Скипп — Сон Хын Мин (Хиль, 88), Алли, Бергвейн (Лукас Моура, 68) — Кейн.
Уотфорд: Бахманн — Кэткарт (Нгакиа, 51), Трост-Эконг, Сьерральта, Мазина — Этебо — Сарр, Сиссоко (Клеверли, 71), Куцка, Деннис —Кинг (Эрнандес, 65).
Предупреждения: Кейн, Алли, Скипп — Этебо, Сиссоко.