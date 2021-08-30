Англия

"Канарейки" вернули футболиста в Англию.

Норвич на своем сайте объявил об аренде защитника немецкого Шальке и сборной Турции Озана Кабака.

Аренда рассчитана до конца текущего сезона АПЛ. После "канарейки" смогут выкупить защитника за 11 миллионов евро.

Напомним, Кабак уже имеет опыт выступлений в АПЛ. Он защищал цвета Ливерпуля в минувшем сезоне также на правах аренды.

В прошлом году Кабак сыграл за "красных" 15 матчей, в которых лишь заработал три желтые карточки, не отличаясь голевыми действиями.

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