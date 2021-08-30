"Канарейки" вернули футболиста в Англию.
Озан Кабак, Норвич
30 августа 2021, 23:26
Норвич на своем сайте объявил об аренде защитника немецкого Шальке и сборной Турции Озана Кабака.
Аренда рассчитана до конца текущего сезона АПЛ. После "канарейки" смогут выкупить защитника за 11 миллионов евро.
Напомним, Кабак уже имеет опыт выступлений в АПЛ. Он защищал цвета Ливерпуля в минувшем сезоне также на правах аренды.
В прошлом году Кабак сыграл за "красных" 15 матчей, в которых лишь заработал три желтые карточки, не отличаясь голевыми действиями.
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